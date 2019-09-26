В США рассекретили текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который проинформировал своего начальника относительно общения президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Речь идет об июльском телефонном разговоре двух лидеров. Об этом со ссылкой на три источника сообщает CNN, передает 112 Украина.

«Да, он (текст, - ред.) был рассекречен с минимальными изменениями, но еще не опубликован», - сказал один из источников телеканала, добавив, что это может произойти уже в четверг утром.

Первыми с рассекреченным текстом ознакомились члены специальных комитетов по разведке Палаты представителей и Сената. Демократ Адам Шифф, прочитавший документ, назвал указанные в нем сведения такими, что вызывают «крайнее беспокойство».

Другие демократы, ознакомившиеся с текстом жалобы, отметили, что это подтверждает приверженность к их расследованию в отношении Трампа.

В то же время мнения республиканцев разделились. Некоторые из них выразили мнение, что документ никак не навредит Трампу, однако большинство же от комментариев отказалось.

Как сообщал ForUm, накануне Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Трамп разрешил опубликовать стенограмму его телефонного разговора с Зеленским.

В тот же день демократы в Конгрессе США официально направили запрос на расследование действий Трампа.