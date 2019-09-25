Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследование дела по факту декларирования недостоверной информации главой НБУ Яковым Смолием относится к конфиденциальной информации.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, информация по делу Смолия относится к категории информации с ограниченным доступом.

НАБУ отметило, что ввиду этого информация о досудебном расследовании дела по факту возможного декларирования недостоверной информации Смолием не может быть предоставлена.

Напомним, НАПК по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации в декларации председателя Национального банка Украины Якова Смолия.

В свою очередь в НБУ сообщили, что Смолий не получил от НАПК никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы.

Детективы НАБУ начали три производства по факту декларирования недостоверной информации Смолием.