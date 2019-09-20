Для запуска прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения в Украине нужно понять, кто контролирует эти земли и кто является конечными владельцами.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы «Право на власть» в эфире телеканала «1+1», сообщает УНИАН.

«Рынок земли есть сегодня. Он не является прозрачным. Он есть для тех, кто имеет доступ, деньги. То есть юристов, схемы определенные. Речь не идет о создании рынка. Речь идет о создании прозрачного рынка наконец. Нужно две вещи обеспечить. Первое - нужно понять, кто является конечными владельцами. Знаем, что есть теневой или полулегальный рынок аренды. Мы не знаем, кто является конечным владельцем. Почему это важно? Например, есть большая или малая компания, которая взяла в аренду у разных людей 5 тысяч или 200, или 300 тысяч гектаров. Эта компания украинская. Но владельцы - может быть такая же компания и с таким же названием не украинская. И деньги якобы украинские, а, возможно, эта компания одолжила деньги, а, возможно, она должна кому-то. Кто контролирует эту компанию, мы в действительности не знаем. И это нужно выяснить, потому что страна находится в состоянии войны. Поэтому важно узнать, кто есть уже сегодня настоящими людьми, которые контролируют землю в Украине. И прозрачный рынок земли позволит это сделать», - сказал Милованов.

Правительство также планирует во время запуска рынка земли запустить систему мониторинга или проверки покупателей и продавцов земли.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.