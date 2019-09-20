Судья Бердянского горрайонного суда вынес обвинительный приговор 41-летнему гражданину Российской Федерации, который 26 января 2019, будучи навеселе, находясь в помещении туалета Бердянского территориального медицинского объединения, используя принесенный с собой стартовый пистолет, открыл стрельбу по персоналу и посетителям больницы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

В ходе хулиганских действий злоумышленника был ранен охранник больницы, который получил три пулевых ранения лица и затылка и был госпитализирован.

После совершенного правонарушения злоумышленник попытался покинуть место уголовного преступления, однако был задержан и разоружен работниками больницы. Указанное лицо было задержано в порядке ст.208 УПК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе дальнейшего проведения досудебного расследования было установлено, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности на территории Российской Федерации, за совершение различных тяжких преступлений, в том числе преступлений против жизни и здоровья за что отбывал наказание.

Указанный гражданин приехал на территорию Украины в 2015 году, а на момент совершения преступления уже более двух лет находился незаконно.

Государственной миграционной службой были предоставлены документы о его принудительном выдворении. В дополнение к этому в материалах международной организации уголовной полиции «Интерпол» имеются материалы об осуществлении международного розыска указанного лица правоохранительными органами РФ.

На протяжении всего судебного разбирательства до вынесения приговора обвиняемый, несмотря на очевидность своих преступных действий и неотвратимость доказательств, свою вину так и не признал.

По приговору суда следующие 5 лет указанное лицо проведет в местах лишения свободы, расположенных на территории Украины. Также судом удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны, связанные с возмещением причиненного материального и морального ущерба.

Следует отметить, что охранник больницы, который получил ранения, по представлению Бердянской прокуратуры, был награжден отличием от председателя Запорожской государственной администрации.