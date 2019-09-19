Сотрудниками Службы безопасности разоблачена попытка вербовки украинский спецслужбами РФ жительницу Хмельницкой области для осуществления разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, представители ФСБ в пункте пропуска «Станица Луганская» без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников со временно оккупированной территории Луганщины. При этом представители иностранной спецслужбы угрозами и шантажом попытались склонить женщину к негласному сотрудничеству.

От нее требовали собирать информацию, в частности, о размещении военных объектов в регионе. По возвращению домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задач.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Однако, учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступную задачу иностранных спецслужб и добровольно заявила стражам порядка о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности.