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Сотрудниками Службы безопасности разоблачена попытка вербовки украинский спецслужбами РФ жительницу Хмельницкой области для осуществления разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности, сообщает пресс-центр СБУ.  

Так, представители ФСБ в пункте пропуска «Станица Луганская» без объяснения причины задержали жительницу Хмельницкой области, которая возвращалась от родственников со временно оккупированной территории Луганщины. При этом представители иностранной спецслужбы угрозами и шантажом попытались склонить женщину к негласному сотрудничеству.

От нее требовали собирать информацию, в частности, о размещении военных объектов в регионе. По возвращению домой женщина обратилась в СБУ и дала подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки и поставленных задач.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до пятнадцати лет. Однако, учитывая то, что гражданка Украины не выполнила преступную задачу иностранных спецслужб и добровольно заявила стражам порядка о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил ее от уголовной ответственности.
ForUm

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