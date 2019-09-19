Бывшую главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в США для общения с американскими законодателями, сообщает Радио Свобода.

Сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур 18 сентября выразила обеспокоенность по поводу нападений на Гонтареву.

«Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение-это путь к будущему», – сказала Каптур.

Напомним, в ночь на 17 сентября геизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. На месте пожарища полиция нашла зажигательную свето-шумовую ракету.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал это недопустимым проявлением криминального давления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов.

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.

Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании.