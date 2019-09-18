В Киеве восстановлено движение по красной линии метрополитена после задержания мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро, сообщат пресс-служба столичной подземки.

«Метро работает в обычном режиме! Спокойного всем вечера», – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мост Метро был заблокирован из-за угроз неизвестного взорвать его. Мужчина осуществлял выстрелы.

Также в связи с этим красная линия метро работала только от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

По данным источников в правоохранительных органах, «минером» оказался 42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько.

Позже правоохранители его задержали.

По данным СМИ, мужчина требовал «прекратить капитуляцию на Донбассе».