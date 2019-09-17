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Европейский парламент во вторник поддержал назначение на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) француженки Кристин Лагард, сообщает Укринформ.

В ходе тайного голосования 394 депутата Европарламента проголосовали за то, чтобы рекомендовать Лагард возглавить Европейский центральный банк, 206 были против и 49 воздержались

Сейчас ЕЦБ возглавляет итальянец Марио Драги, восьмилетний срок полномочий которого истекает 31 октября. Начиная с 1 ноября его пост будет занимать Кристин Лагард.

В начале июля Совет ЕС принял рекомендацию Европейскому совету назначить Кристин Лагард следующим президентом Европейского центрального банка.

Ожидается, что Европейский совет примет окончательное решение на октябрьском саммите ЕС на основе рекомендаций Совета ЕС, консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ.

Напомним,  9 июля министры экономики и финансов стран Евросоюза поддержали рекомендацию Европейского Совета о назначении Лагард на пот главы Европейского центрального банка.

16 июля Лагард объявила, что уходит с поста главы МВФ.
ForUm

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