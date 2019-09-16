Фигурант дела о катастрофе самолета рейса MH17, бывший начальник «бригады противовоздушной обороны ДНР» Владимир Цемах вряд ли мог рассказать следствию о крушении лайнера больше, чем уже известно.

Такое мнение высказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью программе ТСН.



«Думаю, чтобы убедиться, что есть хоть какой-то диалог с Россией, важно было вернуть моряков домой, важно было вернуть политзаключенных, включая господина Сенцова. Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке MH17, кроме того, что уже знаем. Поэтому не думаю, что цена была настолько высокой, как об этом говорят», – сказал он.



При этом Волкер подчеркнул важность освобождения украинских политзаключенных из РФ.



«Две страны сделали шаги вперед, и, я надеюсь, теперь, чтобы предать дальнейший импульс, нужно провести другие обмены, должны быть освобождены заложники на Донбассе, должен быть прогресс в прекращении огня, должно быть дальнейшее разведение сил. Это шаги, на которые Россия не хочет идти, но обмен может способствовать этому», – добавил дипломат.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

В МИД Нидерландов подтвердили, что Цемаха допросили перед отправкой в Москву.