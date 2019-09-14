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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал лучшим ответом на российскую агрессию построение успешной Украины.

Об этом он сказал на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе.

«Для меня лично Россия как государство — это агрессор. Здесь нет никаких вопросов. Наши взгляды со времен Майдана, на самом деле, в этом плане никак не изменились», — отметил он.

В то же время Гончарук добавил, что Россия является самым большим соседом Украины и с ней придется сосуществовать в дальнейшем.

«Мы собираемся быть очень прагматичными. Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешные», — резюмировал он.
ForUm

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