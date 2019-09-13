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Украина хочет провести местные выборы по всей стране с учетом временно оккупированных территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в комментарии Интерфакс-Украина. 

Однако затем он добавил, что пока это сделать невозможно. 

«Мы согласились на Минские договоренности 5 лет назад, в том числе и на проведение выборов. По нашему мнению, идеально было провести выборы, пока это невозможно, одновременно во всем нашем государстве. У них (на оккупированных территориях Донбасса, - ред.) уже было двое выборов – фейковых, их результатов мы не признаем. Сейчас мы предлагаем провести одновременно выборы по всей территории, включая оккупированную. Посмотрим, сработает ли это, по времени исключительно», - сказал Вадим Пристайко.

Ранее сообщалось, Центральная избирательная комиссия утвердила объем расходов на проведение местных выборов в 2020 году в сумме 2,2 млрд гривен.

ЦИК утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731020 «проведение выборов народных депутатов Украины» в проект государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 95 млн 522 тыс. грн. Также утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе 6731050 «возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины» в проект государственного бюджета на 2020 год в сумме 467 млн грн.
ForUm

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