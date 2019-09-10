Освобожденный украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что если в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ президент Украины Владимир Зеленский принял решение о выдаче фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха, значит, в этом была необходимость.



Об этом Сенцов сказал на совместной с освобождённым общественным активистом Александром Кольченко пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

«Я первый раз эту фамилию (Цемах. – Ред.) услышал тоже в самолете. Президент пришел и у меня спросил: Вы были против этого обмена? Я сказал: Я вообще в первый раз об этом слышу. Я могу отвечать за те слова, которые говорил сам. Кто-то пытается транслировать мои мысли – я никому этого не поручал. Все, что мне нужно сказать, я скажу сам», – заявил он.

По словам Сенцова, после того, как он узнал о Цемахе, он прочитал определенные новости по этому поводу. «Мне трудно вообще эту ситуацию комментировать. Я вообще не любитель комментировать чужие действия. Есть президент, человек, которого Украина наделила полномочиями, есть доверие, процент был самым высоким. Это значит, что люди доверяют этому человеку», - подчеркнул он.

Сенцов отметил, что Зеленский обладает большей информацией, чем «мы с вами». «Если он принял такое решение – значит в этом была необходимость», - заявил он. При этом бывший политзаключенный отметил, что в Украине - свободное общество, которое может спорить и высказывать мнение по этому поводу.



Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

В МИД Нидерландов подтвердили, что Цемаха допросили перед отправкой в Москву.