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В Киевской области в селе Гусинцы, 8 сентября, в день праздника Владимирской иконы Богородицы, Управляющий делами Украинской Православной Церкви, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил освящение храма в честь святителя Николая чудотворца.

Фото: Бориспольская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, ему сослужили епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий, епископ Згуровский Амвросий и гости в священном сане.

По окончании богослужения владыка Антоний поздравил архимандрита Варлаама и прихожан с воскресным днем и освящением храма.
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