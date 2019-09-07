Украинских военнопленных моряков освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом координатор группы адвокатов 24 украинских моряков Николай Полозов сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ, сообщает УНИАН.

По его словам, в настоящее время моряки ожидают вылета в Украину. Информацией по поводу других политзаключенных Полозов не обладает.

«Что касается моряков, то могу сказать, что они были освобождены по процедуре реализации следствием удовлетворения ходатайства омбудсмена (Людмилы) Денисовой об изменении меры пресечения на личное поручительство», - сказал Полозов.

Адвокат напомнил, что в настоящий момент в России моряки являются обвиняемыми по уголовному делу. «В Украине против 22 военных моряков и двоих сотрудников СБУ никаких уголовных дел нет, поэтому преследовать их никто не может», - добавил он.

Ранее сообщалось, что три больших пассажирских автобуса около 8:40 в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора «Лефортово» в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.

Руководитель группы адвокатов украинских военнопленных моряков Николай Полозов заявил, что пленные украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово» в Москве.

Позже он подтвердил, что процесс их освобождения запущен.

Адвокат Марк Фейгин заявил, что Россия должна освободить 35 украинцев, среди которых 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Адвокат находившихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что лица, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из международного аэропорта «Борисполь».