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Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин рассказал, что 3 сентября он пытался попасть к своему подзащитному в СИЗО «Лефортово», но только «сдал документы и прождал весь день», сообщает Радио Свобода.

«Эти восемь (удерживаемых Россией украинцев. - Ред.), которые точно находятся в «Лефортово», кроме 24 моряков, они находятся в «заморозке», адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации. Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет», - отметил юрист.

Напомним, в середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена – 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена «35 на 35».

Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО «Лефортово».  

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену задержанными с Украиной близки к финализации, и этот обмен станет «масштабным».
ForUm

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