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Украина и РФ осуществляют подбор кандидатов для взаимного обмена пленными, который должен состояться в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью ТСН.

«Это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения. Обмен – это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу – одновременное освобождение. Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны», - сказал министр.

По его словам, в вопросе взаимного обмена пленными Украина и РФ не привязываются к нормандскому саммиту, но если он способствует обмену, Киев не имеет ничего против.  

Как сообщал ForUm, ранее спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил о подготовке большого обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

В РФ подтвердили, что ведется «непубличная работа» по вопросу обмена пленными.
ForUm

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