Соломенский районный суд Киева выдал санкцию на задержание бывшего главы Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

Об этом сказал журналистам директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, сообщает LB.ua.

Агентство Украинские новости со ссылкой на источник сообщило, что Вовк заочно арестован, но Сытник сообщил, что это не так. «Нет, на задержание... Когда стоит вопрос о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании, отдельно об аресте. На сегодняшний день есть решение про задержание. Чтобы запустить процедуру международного розыска, необходимо это решение. Там целая процедура: объявляется международный розыск, и если устанавливается местонахождение, проводится задержание», - сказал Сытник.

Он отказался сообщить, где находится Вовк, но подтвердил, что, по данным НАБУ, экс-чиновник находится за границей.

Сытник также добавил, что с 5 сентября Специализированная антикоррупционная прокуратура должна обращаться с ходатайствами не в Соломенский райсуд, а в Высший антикоррупционный суд.

«Вчера был последний день, когда мы могли получить постановления от Соломенского суда», - сказал он.

Напомним, Соломенский районный суд Киева 20 августа отказался заочно арестовать Вовка.

Сам Вовк заявил, что не готов возвращаться в Украину, поскольку не верит в независимость судебной системы.

Вовк был объявлен в международный розыск.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.

Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».