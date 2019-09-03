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Суд продлил арест бывшего начальника ПВО Славянской бригады террористической организации «ДНР» Владимира Цемаха - свидетеля по делу крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом сказал его адвокат Роман Гонтарев, сообщают Українські Новини.

«Ему продлили меру пресечения - арест», - сообщил он.

При этом адвокат категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией.

По данным ряда СМИ, РФ требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Напомним, 4 июля стало известно, что Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации «ДНР» Владимира Цемаха.

По данным Bellingcat, он может быть причастен к крушению пассажирского Boeing рейса MH17 в Донецкой области и был свидетелем этих событий. 
ForUm

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