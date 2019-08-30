Новое правительство Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком планирует в течение одного года показать конкретный результат.

Об этом на встрече с журналистами сказал сам премьер, отвечая на вопрос, сколько времени новому правительству дал президент Владимир Зеленский, чтобы показать конкретный результат, сообщает УНИАН.

«О каком-то жестком дедлайне мы не договаривались, но думаю, что год – это достаточный период времени, чтобы сделать вывод, эффективные мы или нет», - сказал Гончарук.

Напомним, 29 августа Верховная Рада назначила Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства.



