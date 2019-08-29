Через несколько недель начнутся переговоры с МВФ по поводу новой программы сотрудничества, заявил Алексей Гончарук перед голосованием в Верховной Раде за назначение его премьер-министром Украины, сообщает «Новое Время».

Он отметил, что нужно изменить отношение к Украине в мире, в частности повысить кредитный рейтинг.

«Основой для таких изменений должно быть сотрудничество с нашими международными партнерами и кредиторами. Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой 3−4-летней программе сотрудничества с Украиной», — заявил он.