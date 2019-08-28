Народные депутаты Украины Верховной Рады VIII созыва от различных фракций обратились в Конституционный суд Украины с конституционным представлением о предоставлении официального толкования Основного закона в части осуществления местного самоуправления и государственной власти в столице. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

«Конституцией Украины определено, что в Киеве первично и полноценно действует местное самоуправление в Украине с особенностями, которые устанавливает «Закон о столице». Статьей 141 Конституции предусмотрено, что территориальная община на открытых и прямых выборах избирает мэра, который председательствует на заседаниях совета и возглавляет его исполнительный орган, сроком на 5 лет. Конституционный суд Украины еще в 2003 году своим решением дал разъяснения, что киевский городской голова, избранный общиной, должен быть назначен и председателем Киевской городской государственной администрации. То есть, назначение исключительно киевского городского головы на должность главы КГГА президентом Украины не является совмещением должностей, а является формой выполнения киевским городским головой «ex officio» своих полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины», - говорится в конституционном представлении.

В представлении объясняется, что по этому же примеру прямой нормой Конституции определено, что председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является президент Украины. Но, несмотря на то, что указанные нормы являются нормами прямого действия, отдельные должностные лица в государстве пытаются донести обществу искаженную информацию, чтобы фактически отобрать у столицы местное самоуправление и управлять ею «в ручном режиме».

«Никакие изменения в законы, совершенные во времена Януковича, не содержат правовой новизны по сравнению с 2003 годом и тем более не могут отменять или сужать гарантии, установленные местному самоуправлению Конституцией Украины. Решение Конституционного суда Украины является окончательным и не подлежат дальнейшему обжалованию или отмене», - отмечается в представлении.

Народные избранники обращают внимание и на то, что Основной закон Украины устанавливает разные даты выборов президента Украины и городских голов. А это делает невозможным установление юридической связи между прекращением полномочий избранного киевского городского головы и назначенного главы КГГА.

К тому же на законодательном уровне практически невозможно осуществить эффективное распределение полномочий между законодательным и исполнительным органами столичной власти и их руководителями.

«Распределение самоуправляющих полномочий киевского городского головы и исполнительного органа Киевского городского совета и полномочий по реализации государственной политики председателя Киевской городской государственной администрации и Киевской городской государственной администрации никак не может уменьшать закрепленных сейчас и гарантированных государством прав самоуправления и возможностей их реализации. Более того, на законодательном уровне практически невозможно исчерпывающе и однозначно, с соблюдением принципа правовой определенности, осуществить эффективное распределение указанных полномочий между двумя центрами принятия решений по одной и той же территории и одних и тех же вопросов жизнедеятельности, о чем свидетельствуют и положения статей 118, 143 Конституции Украины», - говорится в конституционном представлении.

Так, отмечают в пресс-службе, представление призвано раз и навсегда урегулировать ряд вопросов, которые непосредственно вытекают из предписаний Основного Закона Украины.

«Ситуация, которая сложилась в столице, когда киевлян пытаются лишить права избирать власть города, является неконституционной, недемократической и противоречит сути самоуправления. И дело не в фамилиях, не в том, что Виталий Кличко держится за какие-то кресла. Речь идет о сворачивании реформы децентрализации, о лишении столицы самоуправления. Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом - «Законом о столице». И еще в 2003 году Конституционный суд, анализируя положения Конституции и «Закона о столице», четко сказал, что председателем КГГА может быть назначено только лицо, избранное киевским городским головой. То есть человек, которого выбрали жители столицы», - отметил Кличко, комментируя обращение народных депутатов.

При этом в сообщении не указываются фамилии и количество депутатов, направивших представление в КСУ.

Как сообщал ForUm, руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия.

Действующий состав Кабинета Министров отказался рассматривать вопрос согласования освобождения Кличко с поста председателя КГГА.