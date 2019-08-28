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Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ отодвигается на неопределенный срок. Об этом сообщил адвокат ряда осужденных в Украине россиян Валентин Рыбин, передает ТАСС.

«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», - сказал он.

Напомним, издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к переговорам, и на собеседника в окружении Зеленского сообщил, что Россия и Украина могут обменять граждан до конца августа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал начало определенных контактов в развитие договоренностей, достигнутых в ходе разговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

23 августа российский уполномоченного по правам человека Татьяна Москалькова посещала Киев. Сообщалось также, что украинский омбудсмен Людмила Денисова отбыла в Москву. О цели визитов не сообщалось.
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