Росгидромет подтвердил, что после взрыва на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивный фон ненадолго повышался из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов. Оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, говорится в сообщении о выявленных случаях изменения радиационной обстановки, передает Интерфакс.

«Северное УГМС и НПО «Тайфун» проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ). Как указывалось ранее, ИРГ стали причиной кратковременного повышения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, – ред.) 8 августа 2019 года в Северодвинске», - заявили в Росгидромете.

Ведомство отслеживало радиационную обстановку в Архангельской области с 8 по 23 августа. Сейчас радиационный фон в Северодвинске находится в норме и стабилизировался. В пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются, говорится в сообщении.

Напомним, о взрыве в Архангельской области стало известно 8 августа. По данным СМИ, шесть пострадавших при взрыве и пожаре получили серьезные дозы радиации и доставлены в Москву самолетами санитарной авиации.

Ночью 10 августа государственная российская корпорация «Росатом» заявила, что во время испытаний взорвалась ракета, в двигателе которой использовалось радиоактивный изотопный источник питания.

Министерство обороны России в первом сообщении утверждало, что в атмосферу не попали никакие вредные вещества.

При этом отдел гражданской защиты администрации города Северодвинск сообщил, что расположенные в черте города датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.

13 августа, через пять дней после взрыва, российские власти впервые официально признали, что «уровень радиации в Северодвинске кратковременно превышал фон в 4-16 раз».

Кроме того, Норвегия обнаружила на границе с РФ повышение уровня радиации.

23 августа администрация Архангельской области сообщила, что обследование архангельских врачей, водителей и пилотов, помогавших пострадавшим при взрыве, не обнаружило превышения допустимых уровней радиоактивности. У одного из них в мышечных тканях обнаружили следовые, подпороговые количества цезия-137, но чиновники отметили, что этот элемент может накапливаться в рыбе, грибах и водорослях, а значит мог попасть в организм через пищу.