Правительство Архангельской области России отчиталось об итогах обследования местных врачей, которые помогали пострадавшим от взрыва ракеты с радиоактивным источником питания. У 110 обследованных специалистов «превышение допустимых уровней радиоактивности не обнаружено», - сообщает Радио Свобода.

В то же время региональные власти впервые официально подтвердили, что у одного из врачей в мышечной ткани действительно нашли радиоактивный цезий-137. Но специалисты Федерального медико-биологического агентства в Москве решили, что он попал туда не в результате контакта с пострадавшими, а «через продукты, которые он употреблял в пищу». По данным московских экспертов, цезий-137 может «накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях».

Ранее один из сотрудников Архангельской областной больницы рассказал, что врачу, у которого нашли цезий-137, сказали, что радионуклид он мог получить во время поездки в Таиланд. «Ты просто наелся там фукусимских крабов» - цитировал коллега врача слова специалистов из Москвы.



Напомним, о взрыве в Архангельской области стало известно 8 августа. По данным СМИ, шесть пострадавших при взрыве и пожаре получили серьезные дозы радиации и доставлены в Москву самолетами санитарной авиации.

Ночью 10 августа государственная российская корпорация «Росатом» заявила, что во время испытаний взорвалась ракета, в двигателе которой использовалось радиоактивный изотопный источник питания.

Министерство обороны России в первом сообщении утверждало, что в атмосферу не попали никакие вредные вещества.

При этом отдел гражданской защиты администрации города Северодвинск сообщил, что расположенные в черте города датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.

13 августа, через пять дней после взрыва, российские власти впервые официально признали, что «уровень радиации в Северодвинске кратковременно превышал фон в 4-16 раз».

Кроме того, Норвегия обнаружила на границе с РФ повышение уровня радиации.