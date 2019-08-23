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Оперативники управления защиты экономики Житомирщины, следователи ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области разоблачили судью Олевского районного суда, адвоката и следователя отдела полиции после распределения неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба облполиции, во время досудебного расследования было установлено, что судьи, адвокат и следователь помогали копателям янтаря возвращать изъятое имущество. Адвокат подыскивал клиентов, судья выносил решение в их пользу, а следователь полиции ускоряла процесс его возвращения.

В рамках процессуальных мероприятий были задокументированы факты получения фигурантами дела 800 долларов неправомерной выгоды решения вопроса о возврате мотопомп и другой техники и распределения средств между всеми участниками коррупционной схемы.

Сразу после распределения неправомерной выгоды правоохранители провели санкционированные обыски в рабочих кабинетах и ​​по месту жительства фигурантов.

Сейчас решается вопрос об их задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщения о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, 12 августа Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского подать в отставку из-за ситуации в регионе с незаконной добычей янтаря.

Также президент просил министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области.
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