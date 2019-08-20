Радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений из-за взрыва на российском ракетном полигоне в Архангельской области России.

Об этом свидетельствуют результаты радиометрических измерений в период с 10 по 18 августа, сообщает ГосЧС.

На днях в СМИ появилась информация о повышенном уровне радиации из-за чрезвычайной ситуации, возникшей 8 августа 2019 в акватории Белого моря вблизи населенного пункта Ньонокса.

По прогнозным данным радиоактивно загрязненные воздушные массы могли гипотетически достичь территории Украины в ночь с 11 на 12 августа и охватывать территорию ее восточных и юго-восточных областей.

В связи с этим, радиометрическую сеть гидрометеорологической службы Украины перевели в режим повышенной готовности с учащенным выполнением радиометрических измерений:

измерения мощности экспозиционной дозы 4 раза в сутки (00:00, 6:00, 09:00 18:00 UTC)

измерения атмосферных выпадов ежедневно

отбор атмосферных аэрозолей в Киеве, Сновске, Чернобыле, - ежесуточно по 12:00.

К режиму учащенных измерений были привлечены метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей.

После проведения дополнительного прогнозирования 12 августа, с учетом изменений погодных условий, привлекли Одесскую область.

Результаты измерений в период с 10 по 18 августа свидетельствуют о том, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений, а именно мощность экспозиционной дозы на всей территории страны находится в своих привычных рамках, в воздушных пробах не обнаружено дополнительных радионуклидов, которые могут свидетельствовать о прохождения над территорией Украины радиоактивно загрязненных масс.

Напомним, о взрыве в Архангельской области стало известно 8 августа. По данным СМИ, шесть пострадавших при взрыве и пожаре получили серьезные дозы радиации и доставлены в Москву самолетами санитарной авиации.

Ночью 10 августа государственная российская корпорация «Росатом» заявила, что во время испытаний взорвалась ракета, в двигателе которой использовалось радиоактивный изотопный источник питания.

Министерство обороны России в первом сообщении утверждало, что в атмосферу не попали никакие вредные вещества.

При этом отдел гражданской защиты администрации города Северодвинск сообщил, что расположенные в черте города датчики зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона.

13 августа, через пять дней после взрыва, российские власти впервые официально признали, что «уровень радиации в Северодвинске кратковременно превышал фон в 4-16 раз».

Кроме того, Норвегия обнаружила на границе с РФ повышение уровня радиации.