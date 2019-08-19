Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прекратил с ним всякое общение. Об этом он рассказал в интервью 112.Украина.

На вопрос о том, общается ли сейчас с митрополитом Епифанием, патриарх Филарет ответил:

«Никакого общения нет и не было. Потому что после избрания его предстоятелем ПЦУ он со мной ни разу не служил. Даже в день моего 90-летия, когда много архиереев служили, он не служил. И то, что мы с ним ни разу не служили, - это аномалия. И если он хочет, чтобы с ним служили другие главы церквей (других поместных церквей), то почему он ни разу не служил со своим патриархом?» - отметил патриарх.

В то же время предстоятель УПЦ КП считает, что решение не общаться и не служить совместно митрополит Епифаний принял самостоятельно.

«Я думаю, что это его личное решение. Он со мной не встречается и не обсуждает церковные вопросы. Кроме двух случаев: когда я был на заседании Синода (Синода ПЦУ 5 февраля, - ред.), и еще было две встречи за все эти девять месяцев. Но мы говорили о погоде, а не о делах. И поэтому я вижу, что он со мной, породившим его и выдвинувшим его предстоятелем, потому что если бы я не настаивал, он никогда не стал предстоятелем, все знают, какая была борьба, - так вот этот неблагодарный предстоятель не хочет со мной общаться», - отметил патриарх.

Также патриарх Филарет отмечает, что не имеет никакой обиды на митрополита Епифания.

«Но я на него в душе не имею никакой обиды, так же, как не имею никакой обиды на патриарха Алексия (патриарх РПЦ Алексий II, до 2008 г., - ред.) и патриарха Кирилла (патриарх РПЦ с 2008 г., - ред. ). И поэтому у меня в душе мир, потому что я не имею никакой неприязни и ненависти. Бог, который руководит церковью, от которого зависит все, сам рассудит и кого надо накажет», - подытожил иерарх.

Напомним, Синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее митрополиту Епифанию.

Патриарх Филарет попросил Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ Киевского Патриархата. Однако Министерство культуры подтвердило, что украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свое существование путем объединения и присоединения к Православной церкви Украины.

Также Филарет сообщил, что УПЦ КП подала в суд на Министерство культуры из-за снятия с регистрации.