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В воскресенье, 18 августа, в Москве задержали российского оппозиционера и незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина.

Об этом он сообщил в своем Twitter, обнародовав видео своего задержания.

Яшина задержали сразу после выхода из спецприемника по истечении срока третьего административного ареста.

Сотрудник 2-го оперативного полка заявил, что Яшина задержали «за призывы к несогласованным акциям 18 и 19 августа».

«Доставили на автозаке в знакомый мне уже отдел полиции Троицка. Сотрудники извиняются, что „опять так получается“», — добавил Яшин.

Напомним, 29 июля суд Москвы арестовал Илью Яшина за организацию акции протеста в Москве 27 июля.
ForUm

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