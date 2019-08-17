Следователи ГБР привлечены к проверке надлежащего выполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС в Одесской области, которые должны были обеспечить контроль за состоянием противопожарной безопасности в гостинице «Токио Стар».

Открыто уголовное производство по факту служебной халатности, которая привела к масштабному пожару и человеческим жертвам, сообщает пресс-служба ГБР в Facebook.

«Следователи теруправления ГБР, расположенного в Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице «Токио Стар» и гибели людей. Досудебное расследование по факту возникновения пожара осуществляет ГУ ЧП в Одесской области», - отметили в ГБР.

Квалификация преступления: служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

В ГБР констатировали, что, по предварительной информации, пожар возник вследствие нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности; на момент возникновения пожара в помещении отеля функционировали 270 гостиничных номеров; в пожаре 8 человек погибли, 136 человек эвакуированы, 10 госпитализированы, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Позже спасатели нашли девятое тело.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле Токио Стар произошел пожар.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.