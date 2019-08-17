При разборке конструкций на месте пожара в гостинице в Одессе обнаружен еще один погибший человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

«На месте пожара, произошедшего в ночь на 17 августа в гостинице по ул. Водопроводная, 1а, спасатели продолжают работы по разборке конструкций при проведении следственных действий. В 14:12 было обнаружено тело еще одного погибшего человека (анкетные данные устанавливаются)», - указали в ГСЧС.

Как отмечается, на время пожара в гостинице находилось ориентировочно 200 человек. Во время ликвидации пожара эвакуированы 136 человек, спасены - 7, пострадали 10 человек, 9 из которых были направлены в медицинские учреждения города в состоянии средней и тяжелой тяжести.

«В общем, на месте пожара обнаружено 9 погибших людей», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле Токио Стар произошел пожар. По предварительным данным, погибли восемь человек, еще 10 пострадали.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.