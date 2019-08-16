Пограничники сообщают, что информация о том, что основатель виртуальной сети сбыта наркотических веществ Telegrass Амос Дова Сильвер скрылся за линией паспортного контроля в аэропорту «Борисполь» в зоне магазинов Duty Free, не соответствует действительности.

Об этом сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

«На линии паспортного контроля данного лица не было. Сеть магазинов Duty Free находится за линией паспортного контроля. В момент данное лицо исчезла из аэропорта «Борисполь» - пограничникам неизвестно», - сказал Демченко.

То есть, пограничный контроль это лицо не проходило. Демченко не знает, кто из правоохранителей сопровождал наркоброна.

Напомним, в апреле Киевская прокуратура получила запрос на выдачу гражданина США и Израиля, который находился в розыске за организацию мощного международного наркокартеля.

По данным СМИ, вечером, 15 августа Амос Дов Сильвер сбежал от правоохранителей в аэропорту «Борисполь» во время его экстрадиции.

Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту побега.