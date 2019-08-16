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Основатель Telegrass - международного онлайн-магазина по продаже марихуаны, гражданин Израиля и США Амос Дов Сильвер вечером, 15 августа, сбежал от правоохранителей в аэропорту «Борисполь» во время его депортации. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на израильские СМИ.

Сообщается, что вчера Верховный суд принял решение депортировать Сильвера из страны, однако украинские правоохранители не известили об этом израильскую сторону и решили самостоятельно осуществить депортацию.

В аэропорту Сильвер прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он зашел в дьюти-фри и исчез. По данным The Times of Israel, наркобарон скрылся от полицейских за несколько секунд до посадки на самолет в Тель-Авив.

Ни украинские, ни израильские правоохранители ситуацию пока не комментировали.

Напомним, в апреле Киевская прокуратура получила запрос на выдачу гражданина США и Израиля, который находился в розыске за организацию мощного международного наркокартеля.
ForUm

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