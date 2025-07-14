Нідерландський суд конфіскував 96 млн євро у відомого наркобарона, якого оголосили в розшук

Суд нідерландського міста Роттердам у понеділок постановив конфіскувати 96 мільйонів євро незаконно отриманих доходів Йоса Лейдеккерса – одного з найвідоміших наркобаронів Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У своєму рішенні суд встановив, що завдяки злочинній діяльності Лейдеккерс загалом заробив майже 127 мільйонів євро, "з яких він повинен сплатити державі понад 96 мільйонів євро".

Сам наркобарон не був присутній на засіданні і не мав адвоката, тому справа розглядалась заочно.

Спочатку нідерландські прокурори вимагали конфіскувати в Лейдеккерса рекордний 221 мільйон євро, але суд Роттердама постановив, що ця оцінка ґрунтувалась на надто широкій правовій базі.

У червні 2024 року Лейдеккерса заочно засудили до 24 років тюремного ув'язнення за збройний напад, замовлення вбивства та організацію поставок кокаїну.

Він перебуває у списку найбільш розшукуваних осіб Європолу, а європейська поліція пропонує 200 тисяч євро за інформацію, що призведе до його арешту. Вважається, що наркобарон наразі переховується у Сьєрра-Леоне.