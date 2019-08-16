также в разделеОбщество
Украинцев ждут холодные выходные 6
Заммэра Житомира подозревают в халатности на 800 тысяч гривен 7
ГБР: В Минобороны планировали «наварить» на бракованных котлах миллионы 17
Суд возобновил дело против Корчак 21
Савченко ответила на упреки в освобождении корректировщика огня по Мариуполю 121
В Станице Луганской от КПВВ до моста запустили электромобиль 26
Балуха вывезли из колонии в Москву 22
Один из напавших на Куприя задержан 24
В ГБР рассказали, с чем связаны обыски в Одесском облсовете 21
ГПСУ: Израильский наркобарон сбежал до прохождения паспортного контроля 39
В Чехии осудили украинца за убийство секс-работницы 21
Сытник: Поддержка Запада помогла сохранить НАБУ 13
СБУ отстранила сотрудников, сопровождавших израильского наркобарона 74
Прокуроры просят отправить Грымчака под стражу с залогом 12,5 миллиона 46
На Житомирщине четырех врачей будут судить за смерть подростка 47
ГБР выясняет, знали ли полицейские о подготовке убийства «Сармата» 37
Защита будет просить суд отпустить Грымчака под личное обязательство 22
ГБР проводит обыски в Одесском облсовете 20

Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту побега на территории международного аэропорта «Борисполь» организатора международного наркокартеля гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера при осуществлении его экстрадиции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что беглец находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года.

По данным прокуратуры, 15 августа должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государства. Однако в аэропорту во время сопровождения сотрудниками Службы безопасности Украины иностранец исчез.

По факту его побега пока зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в апреле Киевская прокуратура получила запрос на выдачу гражданина США и Израиля, который находился в розыске за организацию мощного международного наркокартеля.

По данным СМИ, вечером, 15 августа Амос Дов Сильвер сбежал от правоохранителей в аэропорту «Борисполь» во время его депортации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
1914 грн.
39
Теги