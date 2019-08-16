Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту побега на территории международного аэропорта «Борисполь» организатора международного наркокартеля гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера при осуществлении его экстрадиции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что беглец находился в международном розыске и был задержан в Киеве в марте текущего года.

По данным прокуратуры, 15 августа должна была состояться его фактическая передача на запрос компетентных органов иностранного государства. Однако в аэропорту во время сопровождения сотрудниками Службы безопасности Украины иностранец исчез.

По факту его побега пока зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, в апреле Киевская прокуратура получила запрос на выдачу гражданина США и Израиля, который находился в розыске за организацию мощного международного наркокартеля.

По данным СМИ, вечером, 15 августа Амос Дов Сильвер сбежал от правоохранителей в аэропорту «Борисполь» во время его депортации.