Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль надеется на дальнейшую работу в дипломатической службе.

«Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились – заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции. Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься... У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике. Работа на ответственной должности является вызовом и шансом. А также проявлением общественной и политической поддержки для меня», - написала она в Facebook.

«Внешняя политика – общее дело Президента и МИД. Поэтому, взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы - одна команда и страна у нас одна», - подчеркнула Зеркаль.

Дипломат добавила, что следующий важный пункт в ее календаре – 25 мая, Гамбург. «Международный трибунал по морскому праву объявит решение о наших военных кораблей и наших моряков, которых надо вернуть домов. А уже с самого начала июня - двухнедельные слушания в Гааге», - отметила она.

Как сообщал ForUm, 21 мая Президент Владимир Зеленский назначил Елену Зеркаль заместителем главы АП.

Спустя некоторое время указ № 309/2019 исчез с сайта Президента.

Позже указ был отменен как нереализованный.