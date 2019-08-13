Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы защиты руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского на решение Подольского райсуда о продлении содержания под стражей.

Об этом сообщается в в Telegram-канале прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Сегодня, 13 августа 2019 года, по ходатайству адвокатов Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы защиты на решение Подольского райсуда Киева о продлении содержания под стражей руководителя незарегистрированной организации «РИА Новости-Украина». Судебное заседание состоится 20 августа в 11:00», - говорится в сообщении.

19 июля Подольский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты Вышинского об изменении ему меры пресечения и одновременно принял решение продлить еще на 60 суток срок содержания руководителя «РИА Новости-Украина» под стражей без определения размера залога.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.

Он может быть освобожден из-под ареста под залог в связи с признанием Конституционным судом Украины неконституционной нормы Уголовного процессуального кодекса, которой суд фактически обязывался применять безальтернативную меру пресечения – арест.

10 июня главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов передал в Киеве президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо матери Кирилла Вышинского.