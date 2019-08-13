Служба безопасности Украины во взаимодействии с представителями телерадиокомпании «Черноморка» устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ установили, что кибератака была направлена ​​на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов. Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя.

«СБУ локализовала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании», - говорится в сообщении.

Сейчас работа ТРК полностью возобновлена.

Напомним, Черноморская телерадиокомпания работала в Автономной Республике Крым. После оккупации полуострова Россией прекратила свою трансляцию 3 марта 2014 и переехала в Киев. С 9 ноября 2014 канал возобновил вещание со спутника Астра 4а. Сейчас ТРК полностью перешла на собственное вещание.

«Учитывая тот факт, что «Черноморка» освещает темы российско-украинской войны и выстраивает мосты через созданную российской пропагандой ментальную пропасть между гражданами Украины - жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны, нет сомнений, что именно страна-агрессор совершила свой очередной хакерской атаке в информационной плоскости», - отмечается в сообщении.