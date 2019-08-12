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КНДР исключает возможность переговоров с Южной Кореей, пока Сеул совместно с военным контингентом США проводит военные учения. Такое заявление распространил высокопоставленный северокорейский дипломат Квон Чон Ган, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Они должны понимать, что сам межкорейский контакт будет затруднен, если они не положат конец таким военным учениям или пока они не сделают правдоподобное оправдание или искреннее объяснение», - отметил Квон Чон Ган.

Он назвал «глупостями» требования Суела прекратить в КНДР ракетные испытания.

Северная Корея называет военные учения в Южной Корее «репетицией войны». В ответ на совместные маневры Южной Кореи и США Ким Чен Ын проводит собственные испытания ракет.

Напомним, 10 августа КНДР провела ракетные испытания. Данные запуски ракет стали четвертыми за последние 10 дней. КНДР также проводила ракетные запуски 31 июля, 1 августа, 3 августа и 6 августа.
ForUm

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