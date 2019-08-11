Пресс-служба внешнеполитической службы ЕС опубликовала заявление, в котором раскритиковала ракетные испытания КНДР.

«С запуском двух баллистических ракет малой дальности сегодня, в ходе пятого подобного испытания за последние недели, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) продолжает подрывать международную работу по укреплению доверия и установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове, свободном от ядерного оружия», - заявили в ЕС.

Евросоюз призвал КНДР воздержаться от провокаций и продолжить денуклеаризацию страны.

Напомним, 10 августа КНДР провела ракетные испытания. Данные запуски ракет стали четвертыми за последние 10 дней. КНДР также проводила ракетные запуски 31 июля, 1 августа, 3 августа и 6 августа.