В Осло в Норвегии мужчина начал стрельбу в мечети в результате чего один человек получил ранения, нападавшего задержали. Об этом сообщает УНН ссылкой на The Guardian.

В полиции Осло рассказали, что перед атакой на мечеть мужчина совершил убийство.

«Молодую женщину нашли мертвой по адресу, где проживает подозреваемый», - рассказал помощник начальника полиции Рун Скиольд.

Подозреваемому около 20 лет. Во время нападения в мечети находилось три человека, которые готовились к празднованию Курбан-Байрама.

Напомним, в Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами, иудеями и израильской полицией, в результате которых пострадали 18 человек.