В Осло в Норвегии мужчина начал стрельбу в мечети в результате чего один человек получил ранения, нападавшего задержали. Об этом сообщает УНН ссылкой на The Guardian.
В полиции Осло рассказали, что перед атакой на мечеть мужчина совершил убийство.
«Молодую женщину нашли мертвой по адресу, где проживает подозреваемый», - рассказал помощник начальника полиции Рун Скиольд.
Подозреваемому около 20 лет. Во время нападения в мечети находилось три человека, которые готовились к празднованию Курбан-Байрама.
Напомним, в Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами, иудеями и израильской полицией, в результате которых пострадали 18 человек.
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