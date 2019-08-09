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Национальное антикоррупционное бюро просит Генеральную прокуратуру передать им дело о возможном вмешательстве судей Окружного административного суда Киева в деятельность ВККС и Конситтуционного суда. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга, сообщает 112 Украина

«Мы крайне ограничены по этому делу. Мы попросили письмом у ГПУ передать это дело нам для объединения с нашими другими делами», - сказал Сытник. 

Также он добавил, что НАБУ продолжает анализировать фрагменты разговоров судей Окружного админсуда с должностными лицами. 

Напомним,  26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

ГПУ И НАБУ подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов. Об этом сказали на брифинге начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник.

Следствие зафиксировало неправомерное влияние судей Окружного административного суда Киева по делу об отмене ареста с имущества экс-президента Украины Виктора Януковича и продвижении необходимых законопроектов в Раде. 

 
ForUm

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