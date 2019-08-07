Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова утром 7 августа пришла на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом сообщает Громадское.

Она отказалась говорить с журналистами. Адвокат омбудсмена Андрей Тарасов отметил, что «не знает, почему ее вызвали». ГПУ вызвала на допрос Денисову 30 июля.

Напомним, 26 июля 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели обыски в здании Окружного административного суда Киева (ОАСК).

В то же время представители НАБУ и ГПУ обнародовали аудиозаписи разговоров судей, в частности, Павла Вовка, Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко, в которых упоминались имена Денисовой и главы Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка. Обыски в суде проходили по делам Майдана и решений, которые выносили судьи ОАСК.

Согласно аудиозаписями, Денисова договорилась с головой ОАСК Павлом Вовком по своему делу о несоответствии в декларации об имуществе.