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Зимой 2018 представители ФСБ РФ завербовали жителя Херсонщины, бывшего работника завода «Крымский Титан», во время его поездки во временно оккупированный Крым, сообщает пресс-центр СБУ.

При прохождении паспортного контроля на пункте пропуска «Армянск» мужчину пригласили для проведения дополнительной «беседы». Применяя методы психологического и физического давления, сотрудники вражеской спецслужбы требовали, чтобы он признался в мифических связях со Службой безопасности.

Кроме того, представители ФСБ намекали на якобы причастность мужчины к аварии на «Крымском Титане», видя в этом признаки диверсии.

«Не получив от украинца реальных показаний, эфэсбэшники заставили его под диктовку написать «признание» о работе на СБУ и обязательства о тайном сотрудничестве. После возвращения на подконтрольную Украине территорию человек попал в поле зрения отечественной спецслужбы», - говорится в сообщении.

Сейчас он дал подробные показания об обстоятельствах своей вербовки.

Служба безопасности в очередной раз предостерегает соотечественников при возможности избегать поездок в Российскую Федерацию, на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.  

 
ForUm

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