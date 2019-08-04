Центральная избирательная комиссия установила официальные результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном округе.
Об этом объявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.
Партия «Слуга народа» по партийным спискам получает 124 мандата, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 37, «Батькивщина» — 24, «Европейская солидарность» — 23, «Голос» — 17 мандатов.
Остальные политические силы не преодолели 5%-ный проходной барьер.
Согласно озвученным главой ЦИК данным, общее количество голосов избирателей, поданных за кандидатов в народные депутаты Украины по спискам партий, которые получили 5% и больше, составляет 11 млн 448 тыс. 549.
Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
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