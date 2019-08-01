Пятый президент Петр Порошенко признает, что назначение его бизнес-партнера Олега Гладковского заместителем секретаря СНБО было кадровой ошибкой.

«Конечно (назначение Гладковского было кадровой ошибкой - ред.), если я его уволил, то увольнением я ее и исправлял», - сказал он в интервью Украинской правде.

«Неделя, ушедшая на увольнение Гладковского, была занята проверкой информации. Есть сюжет. Ты обратиться в прокуратуру, в НАБУ, в военную прокуратуру, в СБУ - прошу подтвердить», - сказал он.

«Есть ошибки? Есть. Но позиция такова, что у нас действия должны быть эффективными. Человек, в независимости от того, близок ли он к президенту, если он совершил ошибку или преступление, это ошибка – увольнение, преступление - тюрьма. В этом заключается принцип», - заявил Порошенко.

Он отметил, что назначил своего бизнес-партнера на госдолжность, потому что был убежден в том, что управленческие качества Гладковского позволят быстро выполнить поставленные во время войны задачи - перевести предприятия «Укроборонпрома» на трехсменный режим. По его словам, Гладковський это сделал.

Порошенко добавил, что этот скандал ударил по его рейтингу, и пока он не поддерживает отношений с Гладковским.

«Нет. Я сказал вам и подтверждаю это сейчас: я в последний раз видел его на заседании СНБО, где я его уволил. И по телефону не общался. Он должен объяснить обществу, что там случилось, – сказал Порошенко. – «Если у вас есть претензии, передайте их в суд и привлеките к ответственности. Я считаю, что это недопустимо, когда 8 месяцев идут одни разговоры без каких-либо дел в суде. Это означает только одно - или чего-то не было, или это было использовано, как технология. Все».

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.



В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта Президент уволил Гладковского.