Киевское «Динамо» одержало победу над донецким «Шахтером» в матче за Суперкубок Украины (2:1).

В конце первого тайма в составе «Шахтера» отличились Алан Патрик. «Динамо» забило свои два мяча на 80 и 83 минутах (голы на счету Никиты Бурды и Дениса Гармаша).

Теперь клубы имеют по восемь побед в Суперкубке.

31 июля в первом туре чемпионата «Динамо» поедет во Львов на матч с «Карпатами», а «Шахтер» отправится в Кировоградской области на матч с «Александрией».