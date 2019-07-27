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В Москве ночью был задержан глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

«Как рассказал его адвокат Вадим Прохоров, это произошло практически сразу после обыска в квартире оппозиционного политика», - говорится в сообщении.

Прохоров добавил, что после обыска следователь провел прямо в квартире допрос. Яшин отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции.

Отмечается, что накануне вечером силовики провели вторую серию обысков у кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции, причем как незарегистрированных, так и тех, кого допустили к выборам.
ForUm

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