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Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с мокрыми печатями об итогах голосования еще от 67 ОИК, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

По данным комиссии, приняты протоколы об итогах голосования по округам № 12, 14, 15, 16, 18 Винницкой области; № 19, 20, 23 Волынской области; № 25, 29, 32, 34, 35 Днепропетровской области; № 65, 66, 67 Житомирской области; №78 Запорожской области;  № 83, 84, 85 Ивано-Франковской области; № 95, 96, 98 Киевской области; № 101 Кировоградской области; № 106, 107 Луганской области; № 119, 120, 121, 122, 123, 126 Львовской области; № 135, 136, 139, 140, 141, 142 Одесской области; № 147, 148, 151 Полтавской области; № 153, 156 Ривненской области; № 157, 161 Сумской области; № 163, 166 Тернопольской области; № 170, 172, 179 Харьковской области; № 182, 183, 186 Херсонской области; № 189, 191, 192 Хмельницкой области; № 196, 197 Черкасской области; № 201, 202, 204 Черновицкой области; № 206, 208, 209, 210 Черниговской области; № 214, 223 Киева. 

Таким образом, в комиссии уже принято 183 оригинальных протоколов.

Напомним, досрочные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. 

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.

По результатам подсчета голосов, партия «Слуга народа» набрала – 43,16%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» –  13,05%, «Батькивщина» – 8,18%, «Европейская солидарность» –  8,10%, «Голос» – 5,82%. 
ForUm

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