Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с мокрыми печатями об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах от 47 окружных избирательных комиссий, сообщили ForUm’у в пресс-службе УИК.
Отмечается, что были приняты протоколы об итогах голосования еще от 6 ОИК: по округу № 64 в Житомирской области, № 160 - в Сумской, № 165 - в Тернопольской, №199 в Черкасской области, №187 - в Хмельницкой и № 219 - в Киеве.
Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.
По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время