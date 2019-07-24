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Центральная избирательная комиссия приняла протоколы с мокрыми печатями об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах от 47 окружных избирательных комиссий, сообщили ForUm’у в пресс-службе УИК.

Отмечается, что были приняты протоколы об итогах голосования еще от 6 ОИК: по округу № 64 в Житомирской области, № 160 - в Сумской, № 165 - в Тернопольской, №199 в Черкасской области, №187 - в Хмельницкой и № 219 - в Киеве.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.
ForUm

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