Центральная избирательная комиссия начала принимать протоколы с мокрыми печатями, сообщает 112 Украина.
«Уже начали прием бумажных протоколов с мокрыми печатями. С 9:00 должен был начаться этот процесс. Мы видели возле ЦИК первую окружную комиссию из Днепропетровской области, охрана уже проверила, и в эти минуты они сдают первые бумажные протоколы с мокрыми печатями», - сообщил корреспондент телеканала.
Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.
По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.
По результатам обработки 92,71% электронных протоколов партия «Слуга народа» набирает 43,12% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,03%, «Батькивщина» - 8,19%, «Европейская солидарность» - 8,14%, «Голос» – 5,87%.
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