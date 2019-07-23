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Центральная избирательная комиссия начала принимать протоколы с мокрыми печатями, сообщает 112 Украина.

«Уже начали прием бумажных протоколов с мокрыми печатями. С 9:00 должен был начаться этот процесс. Мы видели возле ЦИК первую окружную комиссию из Днепропетровской области, охрана уже проверила, и в эти минуты они сдают первые бумажные протоколы с мокрыми печатями», - сообщил корреспондент телеканала.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.

По результатам обработки 92,71% электронных протоколов партия «Слуга народа» набирает 43,12% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,03%, «Батькивщина» - 8,19%, «Европейская солидарность» - 8,14%, «Голос» – 5,87%.
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